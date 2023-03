Un cofanetto per i 50 anni di The Dark Side of the Moon

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Per festeggiare i 50 anni dall'uscita di uno degli album più venduti della storia, esce il 24 marzo 'The dark side of the moon' dei Pink Floyd in cofanetto deluxe nuovamente rimasterizzato, disponibile anche in audio spaziale con Dolby Atmos su Apple Music. Sempre il 24 marzo sarà disponibile separatamente su Cd, e per la prima volta su vinile, 'The dark side of the moon - Live at Wembley Empire Pool London, 1974' che venne registrato nel novembre 1974 come parte del tour invernale della band. Allineandosi all'uscita del cofanetto, sarà pubblicato anche un libro, curato dal fotografo Jill Furmanovsky e dal co-fondatore dello studio Hipgnosis Aubrey Powell e creato con il coinvolgimento dei membri dei Pink Floyd, con fotografie inedite scattate durante i tour nel periodo 1972-1975. Anche Milano ha voluto celebrare il cinquantesimo anniversario dall'uscita del disco che ha venduto più di 50 milioni di copie in tutto il mondo. Questa mattina, in una delle sale dell'Anteo Palazzo del Cinema, è stato possibile ascoltare l'album in audio spaziale, mentre domani - giovedì 23 marzo - uno spettacolo di luci in piazza Duomo omaggerà 'The dark side of the moon' a partire dalle 20, un evento organizzato da Warner Music Italy e patrocinato dall'assessorato alla Cultura del Comune di Milano. Per dare una rinfrescata anche artistica ai loro capolavori musicali, i Pink Floyd hanno invitato i disegnatori di animazione a partecipare a una competizione per creare video musicali per ognuna delle dieci tracce dell'album. Potranno presentare fino a dieci video, uno per brano, e il vincitore sarà selezionato da un gruppo di esperti che includerà Nick Mason dei Pink Floyd, il direttore creativo della band Aubrey Powell e il British Film Institute. (ANSA).