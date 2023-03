L'eroe della 6 corde Tommy Emmanuel a Firenze il 27 marzo

(ANSA) - FIRENZE, 22 MAR - Il chitarrista australiano Tommy Emmanuel, leggenda vivente della sei corde, sarà in concerto al Tuscany Hall di Firenze il 27 marzo. Tra i massimi virtuosi della chitarra acustica a livello mondiale, Tommy Emmanuel ha modellato uno stile personalissimo intriso di armonici ed effetti ritmici. La sua dimensione ideale è dal vivo: straordinarie performance che da decenni appassionano milioni di fan a ogni latitudine. Per non dire delle masterclass e delle migliaia di musicisti influenzate dal suo inconfondibile sound. Il nome di Tommy Emmanuel campeggia nella targa dedicata ai Guitar Heroes che hanno calcato il palco del Tuscany Hall. E al Tuscany Hall di Firenze torna, per un attesissimo concerto. Ad aprire la serata sarà un altro asso della chitarra, il giovane britannico Mike Dawes, con cui Tommy Emmanuel ha incrociato la sei corde nel progetto discografico "Accomplice series Vol. 3".

Inizio del concerto alle ore 21. (ANSA).