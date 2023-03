Controtenore Carlo Vistoli a Parigi con tre eroi del Barocco

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Tris di eroi del Barocco per il controtenore Carlo Vistoli in scena a Parigi che tra il prossimo maggio e il febbraio 2024 al Théâtre del Champs-Elysées in tre opere in forma di concerto. Il cantante italiano, 35 anni, interpreterà il ruolo del titolo nell'Orlando furioso di Antonio Vivaldi, poi nel Giulio Cesare in Egitto di Georg Friedrich Händel e infine nel Rinaldo, sempre di Hendel. ''Orlando e Rinaldo, che affronto per la prima volta, appartengono alla tradizione dei poemi cavallereschi, mentre Giulio Cesare, che ho già cantato in concerto a Madrid, è il grande personaggio storico che tutti conosciamo'', dice il cantante italiano. Dei personaggi Vistoli vuole mettere soprattutto un evidenza le sfumature e le sfaccettature. ''Grazie alle possibilità espressive che offrono questi tre ruoli forti ed emblematici - dice - vorrei mostrarne non solo il lato guerriero, eroico e spavaldo, ma anche quello fragile, malinconico e introspettivo''. Si comincia con Orlando di Vivaldi, dramma del 1727 ispirato al poema di Ludovico Ariosto, in programma il 25 maggio. Viistoli torna a collaborare con Jean-Christophe Spinosi e l'Ensemble Matheus agli Champs-Elysées. Il 23 e il 25 ottobre sarà la volta di Giulio Cesare in Egitto di Händel, opera del 1723 su libretto italiano di Nicola Francesco Haym, che vedrà in scena il mezzosoprano Cecilia Bartoli nei panni di Cleopatra.

Dirige l'orchestra Les Musiciens du Prince-Monaco Gianluca Capuano. Il 2 febbraio, infine, Rinaldo diretto da Thibault Noally alla guida di Les Accents.

Carlo Vistoli, romagnolo di Lugo, nella stagione 2023/24 ritornerà a Berlino per cantare Farnace nel Mitridate di Mozart e riprenderà la produzione di Carsen di Orfeo ed Euridice di Gluck a Valencia; sarà Rinaldo e Giulio Cesare in tournée, quest'ultimo a fianco di Cecilia Bartoli, e farà il suo debutto scenico negli USA all'Opera di San Francisco, come Arsace in Partenope di Händel, (ANSA).