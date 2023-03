(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Torna a esibirsi in Italia Paul Weller, che negli scorsi anni si era trovato costretto ad annullare il suo tour a causa della situazione legata alla pandemia di Covid-19. Sono quattro gli spettacoli del 'Modfather' nel nostro paese: il 20 settembre 2023 all'Alcatraz di Milano, il 21 all'Estragon Club di Bologna, il 22 settembre alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma all'interno della nuova edizione di Rock in Roma e il 24 settembre al Palazzo del Turismo di Jesolo.

I biglietti saranno disponibili su Ticketone (tutte le date) e Ticketmaster (Milano e Bologna) dalle 10 di venerdì 24 marzo.

Nel 2021 Weller - leader, in epoche diverse, dei Jam e degli Style Council - ha pubblicato Fat Pop (Volume 1) su etichetta Polydor/Universal Music. L'album ha preso forma nel periodo di stop forzato. (ANSA).