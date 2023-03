Quartetto di Cremona con Alessandro Carbonare per Mozart

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Per gli incontri di grandi solisti con affermati gruppi da camera, l'Istituzione Universitaria dei Concerti propone martedì 21 marzo alle 20.30 nell' Aula Magna della Sapienza il concerto del Quartetto di Cremona con il clarinettista Alessandro Carbonare, ultimo appuntamento del ciclo avviato prima del lockdown. Iln programma il Quartetto "Delle dissonanze" e il Quintetto per clarinetto e archi. Primo clarinetto dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia dal 2003, Carbonare ha vissuto a Parigi, dove per 15 anni ha occupato il posto di primo clarinetto solista all'Orchestre National de France e ha collaborato con i Berliner Philarmoniker, la Chicago Symphony, la Filarmonica di New York e molte altre orchestre. Fin dalla propria fondazione, nel 2000, il Quartetto di Cremona si è affermato come una delle realtà cameristiche più interessanti a livello internazionale.

Nell'ottobre prossimo è previsto il suo debutto alla Carnegie Hall. E' formato da Cristiano Gualco e Paolo Andreoli (violino), Simone Gramaglia (viola) e Giovanni Scaglione (violoncello).

