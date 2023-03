The Niro canta 'Un mondo perfetto'

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - 'Un mondo perfetto' è la canzone del cantautore Davide Combusti, in arte The Niro, che anticipa l'omonimo nuovo album in uscita a maggio prodotto da Pierre Ruiz e Paola Cimino con l'etichetta Esordisco. A nove anni dal precedente disco di inediti e a quattro da The Complete Jeff Buckey and Gary Lucas Songbook (l'album che riunisce i 12 brani scritti a 4 mani da Jeff Buckey e dal chitarrista americano Gary Lucas, compresi 5 inediti) il cantautore romano torna con un nuovo lavoro, intimo ed emozionante, interamente cantato in italiano.

Oltre ad aver partecipato al 64/mo Festival di Sanremo, The Niro, apprezzato anche all'estero, ha aperto i concerti di molti illustri colleghi, dai Deep Purple a Amy Winehouse, da Carmen Consoli a One Republic e Afterhours.

"Il nuovo brano - spiega The Niro - racconta un incontro e la sua lenta trasformazione in uno scontro. Dal 'tutto è possibile' al 'niente è possibile'; un riassunto di pochi minuti di una vita che sembra una riproposizione di tante altre storie vissute. Lo specchio di un'epoca in cui ci si sente meno responsabilizzati a capirsi e allo scegliere altre strade, alla ricerca di altri Mondi Perfetti".

Un andamento ritmico incalzante e ipnotico, tessiture armoniche che mescolano strumenti acustici ed elettronici su ammalianti tappeti d'archi sostengono la vocalità di The Niro che sa passare da bassi profondi a tonalità acute.

Nel videoclip, diretto e girato da VonJaco (Andrea Jako Giacomini), l'occhio diventa un contenitore di ricordi.

Attraverso lo sguardo di una ragazza attraversiamo una vita intera e i suoi cambi di stagione, mentre The Niro canta il suo mondo perfetto intriso di colori. The Niro è anche tra gli attori de Il primo giorno della mia vita, il nuovo film di Paolo Genovese uscito nelle sale il 26 gennaio 2023. (ANSA).