Pupo, pieno di debiti di gioco, decisi di farla finita

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Pupo si racconta a 'Domenica In' e ripercorre alcuni momenti della sua vita e carriera. In particolare le difficoltà legate alla dipendenza dal gioco d'azzardo, un vizio che - fa sapere - prese da suo padre. Quindi la ricostruzione di uno dei momenti peggiori, di ritorno dal Casinò di Venezia, quando era pieno di debiti.

"Avevo una Jaguar, perchè essendo disperato, dovevo dimostrare di essere ricco ma non me lo potevo permettere... era fumo negli occhi - ha raccontato il cantante -. Era sabato notte, quasi domenica mattina, scesi dalla macchina per farla finita, in quel pezzo di autostrada era tutto molto stretto, passò un tir, che provocò un tale spostamento d'aria che anche la mia auto si spostò ed io fui spostato dall'aria che mi svegliò dall'oblio in cui ero caduto e pensai 'Che sto facendo?'..." (ANSA).