Taylor Swift, quattro nuovi brani per inizio di Eras Tour

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAR - Taylor Swift fa un regalo ai suoi fan in occasione dell'avvio del suo 'Eras Tour': quattro nuovi brani. Lo ha rivelato la stessa cantautrice su Instagram. Si tratta di un inedito e tre 'Taylor's Version' di canzoni già conosciute. Le riletture sono di 'Eyes Open', 'Safe & Sound', 'If This Was a Movie' mentre l'inedito è 'All of the Girls You Loved Before'. I titoli dei brani già noti recano tutti la dicitura ''Taylor's Version' per distinguerli dagli originali.

Arrivano infatti dopo il cambio di etichetta nel 2019 dopo che la Big Machine aveva venduto, a sua insaputa, i diritti sui master dei suoi primi sei album.

L'atteso Eras Tour partirà il 18 marzo da Glendale in Arizona. E' il primo della popstar in cinque anni. (ANSA).