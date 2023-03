Mozart e Chopinn, a Roma il pianoforte di Lucas Debargue

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Torna ad esibirsi a Roma per l'Istituzione Universitaria dei Concerti l fuoriclasse francese del pianoforte Lucas Debargue, presentato al debutto nella capitale appena l'anno scorso e subito riconfermato. Il musicista sarà protagonista dell'appuntamento il 18 marzo alle 17:30 nell'Aula Magna della Sapienza con un programma che accosta Mozart e Chopin al molto meno eseguito Charles-Valentin Alkan, maestro francese dell'Ottocento autore di alcuni tra i pezzi più difficili in assoluto per la tastiera. Come il poderoso e visionario Concerto pour piano seul, scomponibile nelle sue tre parti e del quale Debargue eseguirà il primo movimento, che da solo dura circa 30 minuti. Lucas Debargue si è affermato nel 2015 al XV° Concorso Tchaikovsky di Mosca aggiudicandosi il prestigioso Premio dell'Associazione dei Critici. Oggi Lucas è ospite regolare dei palcoscenici più importanti del mondo sia in recital sia come solista delle principali orchestre. Molto attivo anche in ambito cameristico, Lucas collabora con nomi di spicco Gidon Kremer, Janine Jansen, Kian Soltani e Martin Fröst. Nato nel 1990, Lucas Debargue ha scoperto la musica classica solo all'età di 10 anni, poi l'incontro con Rena Shereshevskaya segna la svolta: la visione e la guida di colei che diventerà la sua insegnante di pianoforte diventano ispirazione e trasformano l'amore per la musica in impegno professionale. Una larga parte del suo impegno artistico è dedicato alla composizione con più di 20 opere per pianoforte solo e musica da camera. (ANSA).