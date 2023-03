L'Orchestra da Camera Fiorentina lancia 30 nuovi musicisti

(ANSA) - FIRENZE, 17 MAR - Al via la stagione 2023 dell'Orchestra da Camera Fiorentina, fondata e diretta dal maestro Giuseppe Lanzetta che prevede 40 concerti di musica classica da marzo a ottobre in musei, chiese e luoghi d'arte di Firenze. Quest'anno però la novità stagione si fregia dell'inserimento nella compagine di 30 musicisti provenienti dai conservatori. E' un progetto, intitolato "Professione orchestra" e sostenuto da banca Intesa Sanpaolo che dispone fondi per la copertura economica di 1.640 giornate lavorative annue nel triennio 2023/2025. L'Orchestra da Camera Fiorentina ha selezionato 30 giovani orchestrali (tra 18 e 35 anni) scritturati nella stagione. Il progetto intende dare occupazione lavorativa e occasione di sviluppo artistico e professionale a musicisti privi di contratto, fornendo loro un avvio di qualità alla carriera di professori d'orchestra.

"Da sempre l'Orchestra da Camera Fiorentina sostiene le nuove generazioni: musicisti molto preparati, formatisi nei conservatori e nelle scuole di musica italiane, a cui non vengono offerte sufficienti e adeguate proposte professionali - spiega il direttore e fondatore dell'Ocf Giuseppe Lanzetta - Ringrazio Intesa Sanpaolo per avere sposato questo nuovo progetto, stiamo parlando di professionisti eccezionali, a cui offriamo una chance concreta".

La stagione si apre domenica 19 e lunedì 20 marzo all'Auditorium di Santo Stefano al Ponte. Dirige Lanzetta, violino solista Marco Lorenzini musiche di Mendelssohn-Bartholdy e Beethoven. "La nuova stagione sarà nel segno del Romanticismo, con alcuni dei più celebri concerti per violino e orchestra eseguiti da solisti e prime parti di prestigiose orchestre - ha spiegato ancora Lanzetta -. Suoneremo in luoghi ricchi di storia e cultura con la novità, quest'anno, del Forte Belvedere. E continueremo a perseguire un altro storico obiettivo, coinvolgere il pubblico giovane attraverso programmi classici di richiamo e sconfinamenti nel repertorio extra-colto". In questo senso sono previsti concerti con omaggi a Coldplay, Michael Jackson e anche al tango argentino. (ANSA).