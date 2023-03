Lazza in vetta, album e singolo al top della hit

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Dopo aver dominato la classifica, Ultimo, quarto al festival di Sanremo, lascia il podio della top ten degli album di questa settimana a Lazza che conquista anche la vetta dei singoli più venduti. L'album "Sirio", il più venduto del 2022 e da 49 settimane in classifica, a quasi un anno dalla pubblicazione è infatti primo in classifica ed anche il suo singolo, Cenere, mantiene l'oro che aveva già raggiunto e che lo tiene da 6 settimane tra le hit. E sale di una posizione anche il rapper Geolier che, con "Il coraggio dei bambini", scala dal terzo al secondo posto del podio, e mantiene per la decima settimana un posto nella graduatorio dei primi 10. In terza posizione Tananai, con "Rave, Eclissi", avanza di un posto lasciando la quarta posizione ad una new entry: Miley Cyrus, con l'album "Endless summer vacation".

Si conferma quinto, invece, Marco Mengoni, che mantiene in classifica per la 67/a settimana il suo album "Materia (pelle)".

Salgono di un posto i successivi artisti in top ten, confermando però il nono posto ai Maneskin, che piazzano per l'ottava settimana l'album Rush tra le top ten e, subito dopo loro, i Pinguini Tattici Nucleari, che presidiano la decima posizione e sono da 15 settimane tra le hit con l'album "Fake News".

Per i singoli, i posti in vetta alla classifica restano appannaggio dei pezzi di Sanremo. Dopo Lazza, il singolo, "Supereroi" di Mr Rain, mantiene salda la seconda posizione così come Mengoni conferma il suo terzo posto tra le hit con "Due vite". Tra i vinili conferma la vetta l'intramontabile The Dark Side of The Moon dei Pink Floyd, che ha festeggiato i 50 anni dalla pubblicazione e che è da 96 settimane in classifica. Sorpresa invece per ben due new entry: Miley Cirus e Articolo 31 ("Domani smetto"). (ANSA).