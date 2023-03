Genova rende omaggio a Spera, promoter ucciso in incidente

Aperta nell'ingresso del Teatro Carlo Felice la camera ardente per Vincenzo Spera, l'imprenditore musicale, presidente di Assomusica, morto il 14 marzo scorso vittima di un incidente stradale. Tanti i genovesi che hanno voluto omaggiare lo storico promoter, molti dei quali hanno portato fiori e abbracciato, virtualmente e non, la moglie Danary, visibilmente sopraffatta dal dolore.

Tra i primi a rendere omaggio a Spera l'ex segretario della Cgil ed ex europarlamentare Sergio Cofferati. "Ho conosciuto Vincenzo tanti anni fa, era il '97 al concerto degli U2 a Reggio Emilia e ci siamo incontrati spesso nel corso di questi anni - ha raccontato -, era un grandissimo professionista, una persona molto stimata nel suo mondo, ma non solo e credo che abbia fatto un lavoro straordinario per la cultura italiana". Presente anche l'ex ministro Roberta Pinotti e l'onorevole Ilaria Cavo che lo ha ricordato con la voce rotta dal pianto.

"Non è facile ricordare in questo momento perché prevale la commozione -sono state le sue parole -, ma io credo che perdiamo molto tutti. Perché Vincenzo era una persona di poche parole, ma molto profonda. Di quelle persone che conosci per lavoro, ma che poi diventano amiche perché sanno dare tanto. Era sicuramente il grande organizzatore di concerti. Ma era anche un grande conoscitore di tutto quel mondo che lui ha difeso: conosceva ogni legge, ogni articolo, ogni decreto e so io quante telefonate faceva quando c'era bisogno di far ripartire il settore o di cambiare un provvedimento. Era una persona profonda e stiamo già sentendo il vuoto. Io mi chiedevo nelle prime ore se si poteva riempire tutto questo silenzio con la musica.

Arriverà il momento della musica e sarà doveroso andare avanti con la musica che lui amava tanto, adesso però inevitabilmente è il momento del silenzio e del raccoglimento".

La camera ardente presso il Carlo Felice rimarrà aperta fino alle 19,30 e domani, sabato 18 marzo, dalle 9,30 alle 13,30. I funerali saranno celebrati domani alle 14.30 nella basilica di Santa Maria Assunta, a Carignano. (ANSA).