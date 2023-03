Mogol e Lavezzi insieme per "Capolavori nascosti"

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Un sodalizio, professionale e umano, che attraversa la storia della musica italiana: Mogol e Mario Lavezzi sono la "rinomata ditta" che ha dato vita a successi senza tempo entrati nell'immaginario come "Vita" (per il progetto DallaMorandi), "Stella nascente" (per Ornella Vanoni) o "Varietà" (per Gianni Morandi), solo per citarne alcuni.

Insieme, i due maestri hanno deciso di rispolverare brani che - dal loro punto di vista - meritavano di avere più successo e lo fanno nella raccolta Capolavori Nascosti, in uscita il 17 marzo per Nar International / Artist First. "Capolavori, sì - dice Mogol - perché per me sono canzoni bellissime, che però non hanno avuto il giusto riscontro e sono sconosciute ai più".

L'album raccoglie brani firmati dai due artisti nel corso del loro lungo sodalizio, iniziato nel 1968 quando composero Il primo giorno di Primavera, grande successo dei Dik Dik ed eseguite con artisti come Riccardo Cocciante, Raf, Lucio Dalla, Fiorella Mannoia, Mango, Luca Carboni, Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Ornella Vanoni, tra i tanti. Tredici brani e un inedito: Una storia infinita. E rivelano che di inediti nel cassetto ce ne sono anche altri, ma che aspettano il momento giusto e l'interprete giusto per renderli noti: "Non abbiamo fretta".

"In Capolavori Nascosti ci sono canzoni che nonostante gli interpreti e la qualità non hanno avuto la giusta promozione - è l'affondo di Mogol -. Perché la qualità deve essere anche di chi diffonde le canzoni". Sulla stessa linea di pensiero anche Lavezzi: "Certe canzoni rimangono, come L'Essenziale di Marco Mengoni. Oggi viviamo un'epoca di decadenza non solo musicale ma anche di valori: quante delle canzoni che ci sono in giro ora, anche del festival di Sanremo, sentiremo ancora tra un anno o due?. Oggi tutto gira intorno ai follower, agli streaming, alle visualizzazioni". E Lavezzi lancia una sfida proprio al festival: "gli autori ci sono, bisogna scoprirli. Se il festival tornasse ad essere un'eccellenza della musica italiana e non uno show tv. Si potrebbe fare un bando per selezionare testi da assegnare poi agli interpreti: sarebbe una rivoluzione eil bene dell'industria discografica. E si salverebbe anche qualche carriera". (ANSA).