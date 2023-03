Maneskin annunciano il Rush! World tour al via da settembre

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - I Maneskin annunciano il RUSH! World Tour, la tournée mondiale che li vedrà per la prima volta esibirsi nei palazzetti di Giappone, Canada e Stati Uniti, toccando i templi della musica internazionale come il Madison Square Garden a New York. La band tornerà poi in Sud America, questa volta nelle più grandi arene e stadi, e debutterà inoltre in Australia.

Intanto Victoria, Damiano, Thomas e Ethan stanno attualmente attraversando l'Europa con il Loud Kids Tour, la loro prima tournée nei palazzetti con oltre 30 show sold out. In Italia quest'estate saranno protagonisti di cinque date evento negli stadi previste per il 16 luglio a Trieste (20 luglio), Roma (20 e 21 luglio), Milano (24 e 25 luglio).

I live nei palazzetti e negli stadi del 2023 contano già più di 570 mila biglietti venduti.

Il 2022 ha visto la band esibirsi in oltre 25 Paesi - fra Europa, UK, Messico, Giappone, Sud America - ed ha segnato il loro primo tour in Nord America, tutto sold out, di 25 show e 100 mila biglietti venduti. Indimenticabili il concerto tutto esaurito al Circo Massimo di Roma del 7 luglio 2022 e le partecipazioni ai maggiori festival come Coachella, Rock in Rio, Lollapalooza (Chicago, Parigi e in Svezia), Rock Im Park and Rock Am Ring, Rock Werchter, Summer Sonic in Giappone e molti altri. A perfetta chiusura del cerchio dei festival per quest'anno saranno le esibizioni nei leggendari Primavera Sound in Spagna (il 3 giugno a Barcellona e il 10 giugno a Madrid) e Glastonbury Festival in UK (21- 25 giugno a Pilton, Somerset).

L'annuncio del tour mondiale arriva dopo la pubblicazione del nuovo album "RUSH!", uscito il 20 gennaio scorso e balzato al n.1 in classifica in 15 paesi e in top in 5 in 20 Paesi. Il disco ha raggiunto oltre 700 milioni di stream. (ANSA).