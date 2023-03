Dente, il 7 aprile esce album "Hotel souvenir"

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Hotel Souvenir" è il nuovo disco di Dente in uscita il 7 aprile per INRI/Virgin Music Las.

Anticipato dai singoli Cambiare idea e La vita fino a qui, arriva tre anni dopo l'omonimo "Dente" ed è prodotto da Federico Nardelli, sarà presentato sul palco a partire da maggio.

Cinque le prime date del tour primaverile nei club: il 4 maggio a Bologna, l'11 maggio a Roma, il 12 maggio a Firenze, il 27 maggio a Milano e il 9 giugno a Torino.

Il nuovo progetto discografico conferma l'intensità poetica del suo autore e introduce temi e sonorità inedite, rendendo il suo stile immediatamente riconoscibile e allo stesso tempo inaspettatamente sorprendente. Ospiti dell'album i Post Nebbia, i Selton, e in un'unica traccia - Il mondo con gli occhi - le voci di Fulminacci, Giorgio Poi, Colapesce, VV (all'anagrafe Viviana Colombo), Ditonellapiaga e Dimartino, in una sarcastica risposta all'orgia di featuring del mondo trap.

"Hotel Souvenir" è un luogo immaginario, una malinconica stanza dei ricordi in cui Dente fotografa il passato e immagina il futuro. Evoca un presente fortemente autobiografico, capace di diventare storia di tutti grazie alla sua profonda sensibilità e quella capacità di trasformare sentimenti personali in uno specchio universale. (ANSA).