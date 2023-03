Baustelle in versione acustica al No Borders Music Festival

(ANSA) - TRIESTE, 16 MAR - Anche i Baustelle saliranno la prossima estate sul palco del No Borders Music Festival, la rassegna musicale immersa nella natura al confine tra Italia, Austria e Slovenia. L'appuntamento sarà per domenica 2 luglio alle ore 14 ai Laghi di Fusine, luogo certificato GSTC - Global Sustainable Tourism Council - per la sua attenzione al territorio con un turismo sostenibile accertato dagli standard internazionali. Con un concerto acustico, nel rispetto della natura, i Baustelle - spiegano i promotori - porteranno la loro innata capacità di essere accattivanti, provocatori e profondamente all'avanguardia nel racconto della realtà che ci circonda. Nati come gruppo a Montepulciano nel 1996, esordiscono con "Sussidiario della giovinezza". Nel 2005 i singoli "La guerra è finita" e "Un romantico a Milano" accrescono la loro popolarità.

Nel 2008 ritirano la "Targa Tenco", sezione "album dell'anno", assegnato ad "Amen" dalla giuria del Club Tenco. Il 2023 segna l'atteso ritorno discografico per BMG dei Baustelle con "Elvis", nono album in studio. Il brano che lo anticipa, "Contro il mondo", è il primo assaggio di questo disco. (ANSA).