Everything but the girl, esce nuovo singolo Run a red light

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Gli Everything But The Girl hanno pubblicato, dopo la première su BBC Radio 2 con Jo Whiley, il loro nuovo singolo Run A Red Light accompagnato dal videoclip diretto da Charlie Di Placido (Kojey Radical, Jungle), autore del recente video di Nothing Left To Lose, primo singolo estratto dal nuovo album del duo britannico che conta ad oggi oltre un milione di views su Youtube. "Ho incontrato molti personaggi durante i miei anni nei club - racconta il chitarrista Ben Watt in merito a Run A Red Light - e ho scritto questo pezzo pensando a un ragazzo a fine serata, che sogna che il suo grande momento sia dietro l'angolo. Tutta la spavalderia e le buone intenzioni mascherano la vulnerabilità". "Il video è come una rappresentazione onirica della storia - dice Tracey Thorn, l'altra metà del duo britannico -. Con questo disco abbiamo scoperto che la coreografia, la danza, può esprimere le emozioni racchiuse nella nostra musica senza dover essere troppo letterale. I personaggi, i vestiti, i movimenti e la regia si adattano perfettamente. Charlie e il suo team hanno davvero colto le sensazioni che volevamo trasmettere. È stata una grande collaborazione". Run A Red Light è tratto dall'imminente nuovo album degli Everything But The Girl, Fuse, in uscita il 21 aprile, e segue i recenti Caution To The Wind e Nothing Left To Lose. Scritto e prodotto da Ben Watt e Tracey Thorn nella primavera-estate del 2021, Fuse è una rivisitazione moderna della brillante anima elettronica di cui la band è stata pioniera a metà degli anni Novanta. La voce di Thorn, ricca di effetti e sfumature, è ancora una volta in primo piano nello scintillante paesaggio di Watt fatto di bassi, beat taglienti, synth e di spazi vuoti, e come in precedenza, il risultato è il suono di una band a suo agio nell'essere contemporanea, dal punto di vista sonoro, ma allo stesso tempo senza età. (ANSA).