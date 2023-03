Olly, dal 16/3 "La Notte vola RMX" con Lorella Cuccarini

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Olly annuncia "La Notte vola RMX" con Lorella Cuccarini, la cover del suo grande successo, in uscita il 16 marzo sulle piattaforme digitali. Prodotto da JVLI e Enrico Brun, "La Notte vola RMX" è l'omaggio di Olly a una indiscussa hit di fine anni '80 in una versione completamente rinnovata e personale. Accanto a lui l'interprete originale, Lorella Cuccarini, che l'ha affiancato a Sanremo 2023 ballando, cantando e abbracciando con entusiasmo la nuova spettacolare interpretazione del brano.

Il 10 febbraio 2023 è uscito "Gira, Il Mondo Gira" (Epic Records Italy/Sony Music), il repack del suo ultimo EP "Il Mondo Gira", uscito il 16 dicembre 2022. Le tracce che si aggiungono sono "Polvere", "Menomale Che C'è Il Mare", "Tutto Male" e "Bianca".

Olly partirà il 31 marzo da Perugia con una serie di live nei club e ha da poco annunciato i primi appuntamenti estivi di "Il Mondo Gira Tour". Queste le date: 31 marzo Peurgia, 5 e 6 aprile Milano, 16 e 17 aprile Roma, 2 giugno Annone di Brianza (LC), 17 giugno Bergamo, 1 luglio Collegno (TO), 6 luglio Padova, 21 luglio Genova. (ANSA).