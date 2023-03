Investito da moto, muore Spera, presidente di Assomusica

Il presidente di Assomusica e fondatore della Duemilagrandi eventi Vincenzo Spera è morto la scorsa notte a Genova. Spera in serata era stato investito da una moto in corso Magenta, nel quartiere di Castelletto, mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto nei pressi della sua abitazione. Aveva 70 anni. Soccorso dal personale del 118 è stato ricoverato all'ospedale San Martino in codice rosso, dove è morto al punto di rianimo del Pronto Soccorso. Vani i tentativi di rianimare il paziente dell'equipe di anestesiti diretta dal dottor Giordano Casalini, che ha constatato il decesso pochi istanti dopo l'una. Grave anche il guidatore della moto, è ricoverato all'ospedale San Martino.



Alla guida della moto c'era un ragazzo di 18 anni, ora indagato per omicidio stradale. Il manager musicale è stato sbalzato e cadendo ha sbattuto la violentemente la testa sull'asfalto.Il ragazzo è risultato positivo alla cannabis ma l'assunzione potrebbe risalire ai giorni precedenti visto che da una prima valutazione dei sanitari la scheda psico-fisica è risultata negativa e cioè è apparso lucido. Ha subito fratture facciali, al momento la prognosi è di 20 giorni ed è in corso la valutazione per un eventuale intervento. La procura ha sequestrato lo scooter su cui viaggiava, una vespa che risulterebbe senza assicurazione. Nei prossimi giorni il sostituto procuratore Patrizia Petruzziello, che coordina le indagini della sezione infortunistica della polizia locale, darà gli incarichi per ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. Il padre del ragazzo ha già dato la disponibilità per un risarcimento. Secondo le prime informazioni il giovane doveva andare a un allenamento e avrebbe preso lo scooter per fare prima. Ieri sera le condizioni meteo non erano buone: la strada era bagnata per la pioggia.

Vincenzo Spera, nato a Salvitelle in provincia di Salerno, era una figura nota nel mondo dell'organizzazione di spettacoli di musica dal vivo. Con la sua Duemilagrandieventi, fondata nel 1974, ha partecipato all'organizzazione di moltissimi concerti, feste e eventi. Storico promoter e giornalista impegnato anche nel mondo dell'informazione, era autore di una serie di pubblicazioni e articoli. Oltre alla gestione della Duemilagrandieventi, azienda da lui fondata nel 1974 e con la quale ha partecipato all'organizzazione di moltissimi concerti, feste ed eventi, Vincenzo Spera era anche componente del Consiglio Superiore dello Spettacolo, in rappresentanza delle Regioni, Presidente ELMA - European Live Music Association e già membro della Consulta dello Spettacolo del MiBACT. Nel corso degli anni era stato insignito del titolo di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e di Ambasciatore di Genova nel Mondo dal Comune di Genova.



Il ricordo di Assocmuica - "La notte scorsa è venuto a mancare improvvisamente il nostro Presidente Vincenzo Spera, a seguito di un incidente stradale a Genova di cui è rimasto vittima. Addolorati e sgomenti, i membri del Consiglio Direttivo e tutti gli Associati di Assomusica ricordano le grandi doti dell'uomo e del professionista, da sempre impegnato nella promozione della musica dal vivo, in particolare dal 2012 ad oggi in cui ha ricoperto il ruolo di Presidente dell'Associazione di Organizzatori e Produttori Italiani di Spettacoli Musicali dal Vivo, che costituisce la realtà più rappresentativa delle imprese di musica live in Italia" spiega Assomusica in una nota. "Negli anni della sua Presidenza, ha portato avanti numerose battaglie a favore dello sviluppo e dell'internazionalizzazione della musica dal vivo, ponendo la valorizzazione dei giovani talenti quale priorità assoluta e costantemente impegnato a dialogare con le Istituzioni - italiane ed europee - affinché il nostro settore avesse il giusto rilievo nella vita sociale, culturale ed imprenditoriale del Paese", si legge ancora nel comunicato. "Soprattutto nei difficili anni della pandemia la sua determinazione, forza e lucida visione hanno permesso di non disperdere il patrimonio imprenditoriale e il lavoro degli anni in cui il suo progetto ha reso grande ed autorevole l'Associazione". "Non tradiremo la tua voglia di "coltivare emozioni" con il sorriso sulle labbra, l'allegria e il coraggio di chi ha voglia di entusiasmarsi. Che la tua, la nostra musica ti accompagni sempre. Ciao Vincenzo!"

Borgonzoni, mondo musica perde un riferimento - "Aver appreso della notizia della tragica scomparsa di Vincenzo Spera è stato un duro colpo. Il mondo della musica perde un punto di riferimento, un professionista pieno di entusiasmo, sempre in prima linea per lo sviluppo e la crescita del settore". Così il sottosegretario al ministero della Cultura Lucia Borgonzoni sulla morte a Genova di Vincenzo Spera, presidente di Assomusica. "Molti i ricordi di Spera legati al suo impegno nelle attività promosse dal ministero della Cultura. Non ultima, la battaglia a nome di Assomusica per rendere ancora più accessibili concerti ed eventi a spettatori ed artisti con disabilità. Mi stringo al dolore della famiglia e degli amici".



Mazzi, molto colpito e addolorato - "Sono molto colpito e addolorato per la scomparsa di Vincenzo Spera, amico e presidente di Assomusica, l'associazione nazionale degli organizzatori e produttori di spettacoli di musica dal vivo''. Lo dice il sottosegretario Gianmarco Mazzi. ''Vincenzo, nel lavoro, ha realizzato bellissimi progetti e, grazie alla sua preparazione e competenza, è stato una preziosa risorsa anche per le istituzioni. Esprimo il mio cordoglio alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene".



Agis, si batteva per valorizzare musica popolare - "Apprendo con dolore e profondo turbamento della tragica scomparsa di Vincenzo Spera e mi stringo alla famiglia e a tutto il mondo di Assomusica. Vincenzo è stato un uomo appassionato, generoso, instancabile e si è battuto con tutte le sue forze per promuovere e valorizzare il grande mondo della musica popolare che ha rappresentato. A nome di tutta Agis esprimo il cordoglio di tutto il mondo dello spettacolo e dell'esercizio cinematografico e ricordo con grande affetto il contributo che negli anni Spera non ha mai fatto mancare alle dialettiche, al dibattito, alle politiche e alle strategie associative". Il presidente AGIS, Francesco Giambrone, ha così ricordato Vincenzo Spera, presidente di Assomusica e fondatore di "Duemilagrandieventi" morto a seguito di un incidente stradale a Genova.