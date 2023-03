Eugenio in Via di Gioia, dal 22 marzo "10 anni tour"

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Canzone dopo canzone, concerto dopo concerto sono passati dieci anni e nel 2023 gli Eugenio in Via Di Gioia festeggiano 10 anni di carriera. E per farlo nel migliore dei modi parte il 22 marzo il "10 anni TOUR", 8 date nei club. La band incontrerà tutti coloro che in questi anni li hanno accompagnati: dagli esordi con il Premio Buscaglione fino al Premio della Critica Mia Martini al Festival di Sanremo, dal primo album "Lorenzo Federici" fino a "Amore e Rivoluzione" uscito nel 2022.

Queste le date: 22 marzo Venaria Reale (To), 25 marzo Bari, 26 marzo Napoli, 30 marzo Bologna, 1 aprile Senigallia, 4 aprile Ciampino (Roma), 5 aprile Padova, 6 aprile Milano.

"Sarà la celebrazione di una grande festa che esalta la bellezza e la cura, che stimola l'inventiva e la presa di coscienza. Un coro che raccoglie persone chilometro per chilometro, live per live, gradino dopo gradino e sta diventando una rete di tasselli coordinati come uno stormo sinuoso che si prepara a migrare", dice la band.

L'approccio all'arte di strada è stato un loro fondamentale punto di partenza e ancora oggi gli Eugenio in Via Di Gioia riconoscono nel live la prospettiva migliore per incontrare le persone, catturare sguardi, reazioni e paradossi trasformandoli in canzoni e azioni necessarie per chi vuol essere parte attiva nella risoluzione delle sfide del nostro tempo. (ANSA).