Carmen Consoli, doppio tour per un'estate sui grandi palchi

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Mentre cresce l'attesa per "Terra ca nun senti", il grande evento del 15 luglio a Siracusa, Carmen Consoli annuncia il suo ritorno live in estate, con un doppio tour che attraverserà tutta l'Italia. Eclettica e dalle mille anime musicali, l'artista sarà protagonista nei mesi estivi di due tournée differenti che si intrecceranno e alterneranno, mostrando il suo sangue rock e il suo spirito più acustico.

In duo con Marina Rei alla batteria, il canto febbrile di Carmen e le bacchette irrequiete di Marina macineranno chilometri di rock tra i palchi dei grandi festival estivi.

Magnetica e penetrante, la cantantessa sarà contemporaneamente anche in trio con Massimo Roccaforte alle chitarre e Adriano Murania al violino, per un live che importerà un'atmosfera più intima, scivolando verso un registro d'intensità sorprendente.

Queste le date annunciate finora in trio: 1 luglio Susa (TO), 8 luglio Riccione (RN), 21 luglio Fermo, 7 agosto Teatro Greco di Tindari (ME), 18 agosto Soverato (CZ). Con Marina Rei: 1 giugno Livorno, 16 giugno Padova, 27 luglio Gradisca d'Isonzo (GO), 4 agosto Bard (Ao), 23 agosto Brescia. (ANSA).