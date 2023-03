Sirio di Lazza 6 volte Platino, Ultimo in 3 settimane è Platino

44 Dischi di Platino, 40 Dischi d'Oro nel suo palmarès, Lazza non si ferma e l'album dei record Sirio (Island Records) da oltre 800 milioni di stream conquista il sesto disco di Platino. L'album era già entrato di diritto nella storia della FIMI dopo aver conquistato per la ventesima settimana dalla release la vetta della classifica degli album più venduti in Italia (stabilendo un record assoluto di permanenza al numero 1).

Cenere, il brano che ha presentato al festival di Sanremo e con il quale è arrivato secondo, è certificato Doppio Disco di Platino.

Anche Ultimo procede spedito: l'album Alba, che contiene il brano omonimo presentato al festival, è Platino a sole tre settimane dall'uscita e resta in vetta, per la terza settimana consecutiva, nella classifica FIMI/GfK degli album più venduti.

In quota Sanremo, è disco di Platino anche Tananai con Tango.

Ariete è Oro con Mare di Guai, come anche Olly con Polvere.