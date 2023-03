Santa Cecilia, Thomas Adès torna sul podio dopo 11 anni

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - A undici anni dalla sua ultima presenza, Thomas Adès torna sul podio di Santa Cecilia per un nuovo appuntamento della stagione sinfonica. Il compositore londinese di 52 anni sarà sul podio il 16 marzo alle 19.30 all' Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (repliche il 17 marzo alle 20.30 e il 18 alle 18). Considerato tra i musicisti più interessanti del Regno Unito, Adès è compositore, direttore e pianista. Dal teatro musicale alla musica da camera, dal jazz all'atonalità, dagli echi blues e della musica barocca fino al tango e alla musica per il cinema, le sue creazioni sono eseguite nei teatri e nelle sale da concerto più importanti al mondo. Adès aprirà la serata con la più celebre e spettacolare composizione di Gustav Holst, la suite The Planets, in cui il compositore inglese ha tradotto in musica i diversi caratteri astrologici di ciascun pianeta, le idee, le tradizioni e le emozioni associate all'influenza sulla psiche umana dei pianeti.

La suite fu eseguita per la prima volta alla Queen's Hall di Londra il 29 settembre del 1918 sotto la direzione di Adrian Boult. Nella seconda parte del concerto dirigerà la prima esecuzione italiana della sua Paradiso, per orchestra e coro femminile. Terza parte del balletto Dante ispirato alla Divina Commedia ed eseguito per la prima volta dall'Orchestra del Royal Opera House di Londra diretta da Adès il 14 ottobre 2021, la composizione - ha spiegato - "è un ininterrotto flusso di musica ispirata alle famose illustrazioni che Gustav Doré ha disegnato per l'edizione francese della Divina Commedia. In particolar modo le illustrazioni per il Paradiso, quei milioni di piccoli angeli che svaniscono in anelli di puro bianco: tutto ciò è stato un modello per me". (ANSA).