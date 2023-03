Max Pezzali, riparte da Torino il tour Max30

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - Max30, il tour #Hitsonly nei Palasport 2022/2023 di Max Pezzali riparte da Torino con due date, entrambe Soldi out: il 20 e 21 marzo al Pala Alpitour.

Dopo le celebrazioni dei suoi 30 anni di carriera a luglio con la doppia data di San Siro Canta Max, e dopo le date di Pesaro, Milano e Roma dello scorso autunno, Pezzali riparte nei Palasport. Da Hanno ucciso l'uomo ragno a Sei un mito e Nord Sud Ovest Est, passando per Come Mai e Gli anni, la scaletta ripercorre successi.

Max Pezzali tornerà a Roma con la data evento Il Circo Max, al Circo Massimo sabato 2 settembre, unica data open air.

