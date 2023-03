Ernani di Verdi in scena al Teatro La Fenice

(ANSA) - VENEZIA, 13 MAR - Va in scena al Teatro La Fenice di Venezia Ernani di Giuseppe Verdi. La quinta opera del catalogo verdiano, la prima delle cinque commissioni del teatro veneziano al maestro, verrà ora proposta in un nuovo allestimento realizzato in coproduzione con il Palau de les Arts Reina Sofía di Valencia, con la regia Andrea Bernard, le scene di Alberto Beltrame, i costumi di Elena Beccaro e il light design di Marco Alba, e con Riccardo Frizza alla testa dell'Orchestra e Coro del Teatro La Fenice.

Nel cast figureranno per i ruoli principali Anastasia Bartoli, Piero Pretti, Michele Pertusi ed Ernesto Petti. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro La Fenice il 16, 19, 22, 25, 28 marzo nell'ambito della Stagione lirica e balletto 2022-2023.

La prima di giovedì 16 marzo alle 19 sarà trasmessa in diretta su Rai Radio3.

Con la prima di Ernani, il Teatro La Fenice aderisce al progetto Viva Verdi, promosso dal ministero della Cultura insieme con i teatri lirico-sinfonici italiani: grazie a questa iniziativa, i fondi ricavati dall'acquisto dei biglietti per la prima recita dell'opera verdiana saranno devoluti all'acquisizione e alla successiva valorizzazione della casa-museo di Giuseppe Verdi a Sant'Agata di Villanova sull'Arda da parte dello Stato. (ANSA).