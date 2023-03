David Garrett torna dal vivo in Italia con Iconic Tour

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Dopo il tour di successo del 2022 "Alive-my Soundtrack", con 32 concerti in 11 paesi, David Garrett inaugura un nuovo capitolo della sua carriera con Iconic, l'album pubblicato da Deutsche Grammophon lo scorso novembre, e l'omonimo Iconic Tour, che lo porterà anche in Italia in una formazione in trio per una serie di 6 concerti a luglio: il 18 al MusArt di Firenze, il 19 a Roma all'Auditorium Parco della Musica, il 21 a Genova ai Parchi di Nervi, il 22 all'Arena della Regina di Cattolica, il 24 all'Arena Sferisterio di Macerata e il 25 a Brescia in Piazza della Loggia.

I sei concerti di luglio sono preceduti da una speciale anteprima, il 18 giugno al Teatro Antico di Taormina, nell'ambito del Taobuk Festival-SeeSicily, che celebra personalità di altissimo profilo della letteratura, della scienza e dell'arte. La sera precedente il concerto, sabato 17 giugno, in occasione di Taobuk Gala al Teatro Antico, David Garrett sarà insignito del Taobuk Award "per il suo eccezionale contributo alla musica, che esplora generi diversi con incredibile capacità di sincretismo, esaltando il genio dei grandi compositori del passato", dichiara Antonella Ferrara, presidente e direttrice artistica del Festival.

Il nuovo album classico di David Garrett, Iconic, si ispira ai leggendari violinisti le cui gemme e appassionate melodie hanno entusiasmato David Garrett sin da bambino. Le melodie di Bach, Dvořák, Gluck, Kreisler, Mendelssohn e Schumann, solo per citarne alcune, possono essere ascoltate con nuovi arrangiamenti per violino, chitarra e orchestra (di Franck van der Heijden e David Garrett). Nell'Iconic Tour 2023, per la prima volta, David Garrett propone il programma in trio insieme a Franck van der Heijden alla chitarra e Rogier van Wegberg al basso.

"Sfortunatamente, molte splendide opere dei tempi dei grandi virtuosi sono cadute nell'oblio", afferma David. "Ecco perché avere l'opportunità di riportare in vita questi magnifici pezzi significa davvero molto per me".

L'Iconic Tour di David Garrett Trio parte il 19 marzo dalla Germania e attraversa vari Paesi europei prima di approdare in Italia. (ANSA).