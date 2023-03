Santa Cecilia, la JuniOrchestra per i bambini malati

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - I giovani musicisti della JuniOrchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia tornano ad esibirsi domenica 12 marzo alle 18 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per sostenere il pronto soccorso pediatrico del Policlinico Umberto I. La JuniOrchestra, prima orchestra di bambini e ragazzi creata nell'ambito delle fondazioni lirico-sinfoniche italiane, è composta da quattro orchestre che coinvolgono ragazzi di età compresa tra i 5 e i 21 anni, per un totale di più di trecentocinquanta giovani musicisti: in questa occasione si esibiranno la JuniOrchestra Kids, Teen e Young. I giovani strumentisti suoneranno sotto la guida di Simone Genuini ed eseguiranno musiche di Bartók, Verdi, Ginastera, Bizet, Čajkovskij e Schifrin, di cui risuonerà la colonna sonora del film "Mission impossible".

L'appuntamento, che dura ormai da 14 anni, è stato di grande importanza per l'area dell'emergenza pediatrica del Policlinico.

Le risorse ottenute negli anni hanno permesso non solo di acquistare attrezzature di alto livello tecnologico per l'assistenza, ma anche di erogare borse di studio a giovani specialisti per la formazione in questo moderno e complesso settore della pediatria. Negli anni numerose e prestigiose istituzioni hanno assicurato ulteriori aiuti grazie alle quali è stato possibile realizzare un moderno reparto di terapia intensiva pediatrica, inaugurato nel dicembre 2015 dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e di migliorare le strutture e le attrezzature del pronto soccorso. Con il concerto del 2023 sarà possibile migliorare ulteriormente l'assistenza, l'accoglienza e la degenza del pronto soccorso pediatrico che attualmente assiste circa 28.000 bambini all'anno, di cui circa 800 ricoverati nel reparto attiguo.

