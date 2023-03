Inti-Illimani e Giulio Wilson, arriva il singolo Sostenibile

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - In attesa del primo disco di Inti-Illimani & Giulio Wilson, dal titolo AGUA, che verrà pubblicato a fine aprile, è già in rotazione radiofonica e nelle piattaforme digitali il singolo della inedita collaborazione artistica, dal titolo "Sostenibile".

La collaborazione tra lo storico gruppo cileno e il cantautore fiorentino si prospetta come una proposta musicale inedita, in cui le sonorità della musica cilena incontreranno i suoni e le parole di Giulio Wilson, cantautore geniale dallo stile ricercato e demodé. "Sostenibile" ha iniziato il suo viaggio a Santiago del Cile, a novembre, ed è il primo frutto di un lavoro di gruppo, collaborazione e condivisione di idee, sonorità, immagini. Un assaggio in musica di ciò che sarà contenuto in AGUA. (ANSA).