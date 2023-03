Tan Dun inaugura il festival L'altro suono di Modena

(ANSA) - MODENA, 10 MAR - "Da Oriente a Occidente: un'Odissea classica" è il titolo del progetto inedito del compositore cinese Tan Dun, premio Oscar e Leone d'Oro alla carriera, che il 14 marzo alle 20.30 aprirà la rassegna l'Altro Suono del Teatro Comunale di Modena. Il concerto vede la presenza straordinaria dello stesso compositore alla guida della Filarmonica del Teatro Comunale di Modena e del Coro Lirico di Modena, con i solisti Lei Xu (soprano), Megan Moore (mezzosoprano), Yi Li (tenore), Yi Yang (basso baritono) e Han Yan (pipa).

Il concerto unisce strumenti e stilemi della musica cinese e della tradizione classica occidentale in un programma composto dall'Ouverture del Così fan tutte di Mozart e da due brani originali di Tan Dun, il Concerto per pipa e orchestra d'archi e Three Ancient Stories. Il progetto è in coproduzione con il Festival di Abu Dhabi, dove proseguirà il 17 e 18 marzo. Tan Dun è uno dei più importanti compositori viventi, dopo una prima formazione musicale nel suo paese natale, durante la Rivoluzione Culturale, si è trasferito negli anni Novanta negli Stati Uniti.

La sua figura artistica si è sviluppata al crocevia fra oriente e occidente, attraversando generi e tradizioni diverse con una formula originale e versatile che lo ha affermato con pari successo nel cinema, nei teatri e nelle sale da concerto di tutto il mondo. Ha scritto The First Emperor per il Metropolitan di New York (2006) e ha ricevuto un Academy Award e un Grammy Award per la colonna sonora del film Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000) di Ang Lee. Il brano Four Secret Roads of Marco Polo ha debuttato con i Berliner Philharmoniker mentre il Concerto per pianoforte The Fire è stato presentato da Lang Lang con la New York Philharmonic. La sua musica è stata scelta per le cerimonie ufficiali delle Olimpiadi di Pechino del 2008 e Tan Dun ha diretto l'inaugurazione in mondovisione di Disneyland Shanghai.