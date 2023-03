Pausini, i giornali non mettono donne sopra i 40 in copertina

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - "Esiste tutta questa retorica che vuole spingere sulle donne ma poi mi è capitato, in almeno 6/7 nazioni, che i giornali non vogliano mettere una donna che ha passato i 40 in copertina": lo dice Laura Pausini in una lunga intervista pubblicata come cover digitale di Billboard Italia. "Eh, però gli uomini over 40 - si duole la cantautrice, che torna il 10 marzo con il singolo 'Un buon inizio' - finiscono in cover senza problemi! E molto spesso i direttori di giornale sono donne! Non sono tutti o tutte così e non è che mi si debba la copertina per forza. Però spesso c'è un gran chiacchiericcio a cui non corrispondono i fatti. Da donna ho imparato che bisogna concretizzare. Dal '93 a oggi un cambiamento pazzesco c'è stato! È che dobbiamo lottare ancora tanto e dobbiamo autoconvincerci che ce la facciamo. Anche quando crediamo di non farcela più".

"A chi mi dice "ormai", perché "ormai" potrei avere superato l'età giusta per fare una certa cosa e sono anche una donna. O a chi - dice Pausini, reduce dalla ventiquattro ore live il 27 febbraio per festeggiare i 30 anni de La Solitudine - si dimostra dubbioso davanti alle mie proposte. Rispondo solo in un modo: allora lo faccio!". (ANSA).