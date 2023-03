Compositrici, la storia in ombra delle donne della musica

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Otto cd con le composizioni di 21 autrici per un totale di 165 opere, tra musica da camera, musica orchestrale, opere vocali e per pianoforte, eseguite da oltre cento interpreti. E' il monumentale omaggio che Palazzetto Bru Zane rende alle donne della musica dell' Ottocento francese finite ingiustamente nel cono d' ombra della memoria. Restituire finalmente la parola, anzi la ''voce'' alle protagoniste di questa storia a lungo nascosta della musica è l' obiettivo del progetto messo in campo dal Centro di musica romantica francese che ha sede Venezia. Il cofanetto ''New light on french romantic women composers'', in uscita il 10 marzo, raccoglie registrazioni realizzate a Venezia, Parigi, Tolosa, Tourcoing e Metz, tra il 2019 e il 2022. La scelta accosta personaggi noti come Hélène de Montgeroult, Louise Farrenc, Pauline Viardot, Marie Jaëll e Mel Bonis a figure ancora totalmente sconosciute, come Charlotte Sohy, Madeleine Jaeger, Marthe Grumbach, Jeanne Danglas, Hedwige Chrétien e Madeleine Lemariey. Il repertorio va dalla Symphonie en ut mineur di Sohy, la Sonate pour violoncelle di Renié, all'Andante et Intermezzo di Grandval, la Grande Fantaisie-Quintette di Strohl, la Symphonie no 3 di Farrenc, Callirhoé di Chaminade, Andromède di Holmès, la Sonatine pour violon di Viardot, la Sonate pour violoncelle di Bonis, le Huit Études mélodiques di Morel, la Voix du printemps di Jaëll, il Petits Poèmes au bord de l'eau di Chrétien...

Palazzetto Bru Zane sta dedicando dallo scorso settembre un intero ciclo alle compositrici, artiste che hanno fatto parte della programmazione e delle pubblicazioni dalla creazione del centro di musica romantica francese. Fino al giugno prossimo in cartellone un Festival a Venezia, due opere liriche, e sette appuntamenti sinfonici ad Avignone, Tolosa, Metz e in varie sale parigine - la Philharmonie de Paris, l'Auditorium di Radio France, l'Opéra Bastille e il Théâtre des Champs-Élysées.

