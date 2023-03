Bono, abbiamo tutti pensato di lasciare gli U2

A volte "ho pensato di lasciare gli U2, è capitato a me come agli altri membri della band, ma è un istinto giusto mettersi in discussione, per capire qual è la direzione d prendere. Vogliamo andare avanti perché abbiamo sempre il desiderio di scrivere la canzone a cui non siamo ancora arrivati". Parola di Bono, protagonista con The Edge del documentario sugli U2 A Sort of Homecoming del premio Oscar Morgan Neville, in arrivo su Disney+ il 17 marzo. Stessa data di uscita del nuovo album della band. Songs Of Surrender, raccolta di 40 fra le canzoni più importanti, riregistrate e reimmaginate a volte anche con riscritture dei testi.

