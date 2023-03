Un murales per Dalla e Battisti sulla facciata di Sony Music

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - E' dedicata alle due leggende della musica italiana che avrebbero compiuto 80 anni nei giorni scorsi, Lucio Dalla e Lucio Battisti, l'opera 'Sony Music Wall Lucio 80' dell'illustratore Matteo Berton inaugurata oggi sulla facciata della sede milanese di Sony Music.

"Lavorare all'illustrazione per l'ottantesimo anniversario della nascita di Battisti e Dalla - racconta Matteo Berton - è stata una grande opportunità per riscoprire il legame che ho con queste due icone della musica italiana. Ognuno di noi ha sicuramente un ricordo legato ad una delle loro canzoni, per me erano diversi, il più vecchio forse è quello di mamma e suoi dischi di Battisti ma anche la prima volta che ho sentito 'Com'è profondo il mare' e le nottate passate a suonare le loro canzoni alla chitarra. Ho voluto lavorare ad una composizione allegorica, quasi rinascimentale, i due posano in mezzo ai campi e le galline in un contesto popolare lontano dai luoghi della celebrità. In terra una coperta e la natura morta di un pic nic e sparsi nell'immagine degli easter egg e riferimenti alle loro canzoni". (ANSA).