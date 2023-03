Oscar, Lady Gaga non canterà sul palco dei premi

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Domenica prossima Lady Gaga non canterà 'Hold my hand', la sua canzone candidata agli Oscar da 'Top Gun: Maverick'. Lo ha confermato il produttore esecutivo della 'notte delle stelle' Glenn Weiss, durante una conferenza stampa in vista della 95ma edizione degli Academy Awards.

"Abbiamo invitato tutti e cinque i candidati. Gli altri quattro hanno confermato", ha detto Weiss, ma "Gaga sta girando un film", ha aggiunto riferendosi a 'Joker: Folie à deux'. "Ha pensato che non ce l'avrebbe fatta a mettere insieme una performance del calibro a cui è abituata, così ha rinunciato".

Le altre canzoni candidate agli Oscar 2023 sono 'Applause' dal film italiano con cast internazionale 'Tell it like a woman', 'Lift me up' da 'Black panther: Wakanda forever', 'Naatu Naatu' dall'indiano 'Rrr' e 'This is a life' da 'Everything everywhere all at once'. (ANSA).