Noseda porterà la Nso di Washington alla Scala

(ANSA) - NEW YORK, 09 MAR - Gianandrea Noseda portera' alla Scala di Milano la National Symphony Orchestra di Washington di cui e' direttore musicale dal 2017. Il concerto del 26 febbraio 2024 sara' parte della prima tournee' internazionale del Maestro con la Nso e la prima tournée europea dell'orchestra dal 2016.

Il concerto, su invito del teatro milanese, sara' una delle tappe in programma tra il 16 e il 28 febbraio che porteranno la Nso anche in Spagna e Germania. Parteciperanno con l'orchestra il pianista Seong-Jin Cho e la violinista Hilary Hahn. Noseda ha uno stretto rapporto con la Scala di cui e' stato spesso 'guest conductor' e dove tornera' il 27 marzo a dirigere la Filarmonica.

Il direttore d'orchestra e' nato a Milano: il tour europeo fa parte di un programma pensato come un "regalo di compleanno" al Maestro che il 24 aprile 2024 compira' 60 anni. La nuova stagione della Nso riflettera' infatti i diversi elementi della formazione musicale di Noseda con un programa di musiche di compositori italiani, russi e americani che riecheggeranno le esperienze avute nei tre diversi Paesi, ma anche collaborazioni con vecchi amici e una nuova iniziativa imperniata sulla sua ricca esperienza nel mondo dell'opera.

"Sono onorato che la Nso abbia scelto di celebrare il mio compleanno per tutta questa stagione. La mia vita e' stata dedicata alla musica e senza gli incredibili artisti da cui sono circondato oggi non sarei qui", ha detto il musicista rendendo omaggio a un programma inteso come "viaggio" attraverso i suoi molti "atti musicali", con un focus su quello che lui ama fare, a casa e sul podio: "Raccontare storie". (ANSA).