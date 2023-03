Nesli, ho scacciato i demoni con i sorrisi

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - "Di demoni ne ho avuto tanti, ma ho scoperto che il modo per scacciarli sono i sorrisi e le piccole cose" dice Nesli, presentando il suo album "Nesliving Vol. 4 - Il Seme Cattivo", che esce domani, pubblicato da Artist First sulle piattaforme digitali, a distanza di tre anni dall'ultimo lavoro dell'artista di Senigallia.

L'album, prodotto da Nesli con la collaborazione di Prince Vibe, "raccoglie 22 episodi che raccontano gli ultimi cinque anni, che per me - racconta il 42enne - sono stati belli tosti".

Grazie al nuovo disco, però, "ho dato un senso al disordine, gli album - dice all'ANSA - sono utili anche a questo, a tirare una riga". (ANSA).