Libri e musica per i Modena City Ramblers sul palco a Cervia

(ANSA) - CERVIA, 09 MAR - Franco D 'Aniello e Francesco (Fry) Moneti, componenti dei Modena City Ramblers, formazione di 'combat folk' che riesce a unire diverse generazioni con ballate che sanno di passione, socialità e impegno, saranno alla Darsena del Sale di Cervia (Ravenna) il 10 marzo, alle 19, per presentare i loro libri, alternando le parole all'esecuzione di alcune tra le più celebri canzoni del repertorio del gruppo. E' il quarto appuntamento della rassegna 'La musica delle parole', ciclo di incontri curato da Paola Cevenini che racconta, attraverso un lungo cartellone di appuntamenti, cosa succede nell'universo sonoro della 'popular music' nazionale. A dialogare con gli artisti è il giornalista Pierfrancesco Pacoda.

Franco D'Aniello ha pubblicato 'E alla meta arriviamo cantando - Le storie, i viaggi, la musica dei Modena City Ramblers' (La Nave di Teseo), un racconto della storia del gruppo attraverso trent'anni di concerti in giro per il mondo: da Plaza de la Revolución a Cuba al deserto del Sahara, hanno portato la loro musica tra i dimenticati del mondo e fatto ballare migliaia di persone nelle piazze d'Italia, collaborando, tra gli altri, con Luis Sepúlveda, Bob Geldof, Francesco Guccini, Goran Bregovic. Francesco 'Fry' Moneti ha scritto 'In un elaborato impeto d'ira' (Officina di Hank): dopo aver attraversato indenne quattro decadi di palchi, dischi, concerti e chilometri macinati, e dopo avere "prestato" le mani a tanti artisti, ora decide di "prestarle" alla scrittura, esplorando in forma di romanzo il complesso universo dei mestieri della musica, fatto di improbabili manager, turnisti disincantati, artisti alla perenne ricerca di un'altra occasione.

Tra i prossimi appuntamenti: il 17 marzo Enrico Casarini presenta il duetto Mina-Battisti (Minerva); il 24 Alex Daniele presenta Pino Daniele 'Tutto quello che mi ha dato emozione viene alla luce' (Rai Libri); il 31 Angelo Branduardi presenta 'Confessioni di un malandrino' (Baldini+Castoldi). La rassegna prosegue fino al 28 aprile. (ANSA).