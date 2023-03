'Go Gianni Go!', tour Morandi parte con il tutto esaurito

(ANSA) - RIMINI, 09 MAR - Dopo il ritorno al Festival di Sanremo in veste di conduttore al fianco di Amadeus, Gianni Morandi è pronto a partire con il 'Go Gianni Go! Morandi nei palasport', al via il 10 marzo a Rimini con una data già soldi out in prevendita. Milano, Firenze, Roma, Bologna, Torino, Ancona, Bari ed Eboli sono le prossime tappe del tour, che terminerà il 30 marzo.

La scaletta mescola le tracce incluse nel nuovo progetto discografico 'Evviva!', uscito pochi giorni fa per Epic Records/Sony Music Italy, e i grandi classici del suo repertorio, affiancato on stage da una band di 13 elementi diretta dal maestro Luca Colombo, alle chitarre con Michele Quaini; Ricky Quagliato alla batteria; Ambrogio Frigerio al trombone; Paola Zadra al basso; Maurizio Campo al pianoforte; Michele Lombardi alle tastiere; Camilla Rolando alla tromba; Nicholas Lecchi al sax; Daniele Leucci alle percussioni; Silvia Olari, Roberto Tiranti e Alessandra Kidra ai cori. Il tour segue la scia delle partecipazioni di Morandi sui palchi del 'Jova Beach Party', che hanno animato l'estate 2022 con performance iconiche e inediti duetti. I biglietti sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. (ANSA).