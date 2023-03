Paolo Conte, 9 luglio concerto in Piazza San Marco a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 08 MAR - Una nuova data si aggiunge al tour di Paolo Conte, che domenica 9 luglio si esibirà in Piazza San Marco, a Venezia, a distanza di 14 anni dal concerto del 31 luglio 2009 insieme all'Orchestra Sinfonica di Venezia.

Durante l'evento, il cantautore di Asti regalerà al pubblico uno spettacolo nuovo, esibendosi con la speciale scaletta di cinque brani diversi, presentata per la prima volta durante il recente concerto alla Scala.

Anche per la tappa di Venezia Conte sarà accompagnato dal suo storico ensemble orchestrale di undici musicisti: Nunzio Barbieri (Chitarra e Chitarra Elettrica), Lucio Caliendo (Oboe, Fagotto, Percussioni e Tastiere), Claudio Chiara (Sax Contralto, Sax Tenore, Sax Baritono, Flauto, Fisarmonica, Basso e Tastiere), Daniele Dall'Omo (Chitarre), Daniele Di Gregorio (Batteria, Percussioni, Marimba e Piano), Luca Enipeo (Chitarre), Francesca Gosio (Violoncello), Massimo Pitzianti (Fisarmonica, Bandoneon, Clarinetto, Sax Baritono, Piano e Tastiere), Piergiorgio Rosso (Violino), Jino Touche (Contrabbasso, Basso elettrico e Chitarra Elettrica) e Luca Velotti (Sax Soprano, Sax Tenore, Sax Contralto, Sax Baritono e Clarinetto).

Il concerto di Paolo Conte in Piazza San Marco è organizzato da Veneto Jazz e Zen Production, in collaborazione con la Città di Venezia, Teatro La Fenice e Vela Spa, con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione del Veneto, nell'ambito della XV edizione di Venezia Jazz Festival. Le prevendite saranno disponibili nel circuito Ticketmaster a partire dalle ore 11.00 di venerdì 10 marzo. (ANSA).