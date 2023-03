(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Lattine è il nuovo singolo di Avincola, in uscita il 17 marzo per Leave Music con licenza Believe. Il brano vede la partecipazione della giovane cantautrice e ukulelista Serepocaiontas.

Canzone che fluttua immersa nel pop, circondata da piccole bollicine indie. Ed eccoci qui, ad osservare quei due ragazzi che si sfiorano il cuore con le parole. Sospesi tra sogni ancora inafferrabili, intenti a custodire il loro tempo. Cercano di farsi spazio in un mondo sovraffollato da cliché, trappers, influencers e casse di champagne.

Lattine anticipa il nuovo album di Avincola in uscita la prossima estate. Un lavoro che, oltre ad includere i singoli già pubblicati "Fon" e "Letti feat.Alessandro Gori", accoglierà al suo interno diverse collaborazioni. (ANSA).