Cristina Scuccia, il 17 marzo esce in digitale nuovo brano

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Cristina Scuccia, la vincitrice di The Voice Of Italy 2014, ha intrapreso un nuovo percorso dopo aver lasciato la vita consacrata e continua a pensare alla musica. Dal 17 marzo sarà disponibile in digitale "La felicità è una direzione" (Mu's Anatomy/Ada Music).

Prodotto da Elvezio Fortunato e Vanni Antonicelli, "La felicità è una direzione" è una canzone dalle atmosfere gioiose e concilianti che invita a prendere in mano la propria vita per stare bene. (ANSA).