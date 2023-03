A Piovani il World Soundtrack Award 2023 per la carriera

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Premio alla carriera per Nicola Piovani da parte del World Soundtrack. In occasione della 23/a edizione del premo annuale alla musica da film, che si terrà in ottobre a Gent in Belgio, Piovani, Oscar 1999 per la colonna sonora del film "La vita è bella" di Roberto Beningni, sarà infatti premiato per il suo contributo alla musica da film, con un riconoscimento alla sua carriera: il WSA Lifetime Achievement Award.

I World Soundtrack Awards saranno consegnati a conclusione del Film Fest Gent 2023 durante una cerimonia e un concerto, sabato 21 ottobre, in cui la Filarmonica di Bruxelles, diretta dal Maestro Dirk Brossé, eseguirà dal vivo la musica del compositore (ANSA).