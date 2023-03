8 marzo: da Mozart a Verdi, lirica in classe per prevenzione

(ANSA) - AVEZZANO, 08 MAR - Il canto lirico come strumento di prevenzione contro la violenza sulle donne, la trama delle opere liriche come storia di situazioni già vissute e attraverso un nuovo metodo inclusivo e dinamico. Il canto per raccontare i fenomeni sociali nelle relazioni umane dal Don Giovanni di Mozart al Nabucco di Verdi, passando per Cavalleria Rusticana: dalla violenza di Giovanni su Anna ai babilonesi che fuggono e cercano di liberare la loro, a Verga che racconta il duello tra Alfio e Turiddu per una donna. E' il progetto Life Opera di Aleandro Mariani, tenore marsicano, con il contributo del Comune di Avezzano, che da diversi giorni nelle classi delle scuole medie "Mazzini Fermi e A. Vivenza" sta operando con i ragazzi. La 'lezione d'opera' è basata su un laboratorio condiviso con i ragazzi volto all'individuazioni delle dinamiche e di come i sentimenti siano il motore pulsante di tutte le nostre intenzioni. Questo progetto permette anche di avvicinare ed educare i giovani all'ascolto dell'opera lirica, attraverso una corretta informazione, partendo però il tutto dalla riscoperta delle emozioni e sensazioni che i ragazzi vivono ascoltando l'opera. Negli anni il maestro Aleandro Mariani ha portato in giro questo progetto in diverse regioni italiane toccando con mano quelle che sono i reali problemi dei ragazzi. "Il risultato è fantastico - dichiara uno studente - perché alla fine dell'ascolto Mariani ci fa rispondere a delle domande molto soggettive e ci fa addirittura abbinare un colore in base alle nostre emozioni; il risultato è che tutto torna. Queste lezioni ci aprono veramente gli occhi su quello che è la vera bellezza delle cose, e ci fa riscoprire la semplicità delle stesse, riusciamo ad individuare ciò che è veramente sano per la nostra vita, dandoci una nuova prospettiva per guardare le azioni della nostra vitai".

"Oggi viviamo in momento in cui i ragazzi hanno ancor più bisogno di esempi e di persone che sappiano ascoltarli - commenta Aleandro Mariani - attraverso 'Life Opera' molti ragazzi riescono ad aprirsi a sciogliersi a parlare, la musica è anche questo, dialogo; ci permette di sentire, di vivere e di dialogare tutti insieme in maniera armonica". (ANSA).