Parte da Livorno nuovo tour della Bandabardò e Cisco

(ANSA) - LIVORNO, 07 MAR - Parte da Livorno il 10 marzo con il concerto al teatro The Cage il nuovo tour della Bandabardò che girerà i teatri di tutta Italia. A Livorno e per tutte le date del tour insieme al gruppo ci sarà anche Cisco, voce storica dei Modena City Ramblers, in quella che è considerata la data zero (una specie di prova generale) del 'Non fa paura tour 2023', dal titolo dell'ultimo lavoro discografico della band uscito nel maggio scorso. "Dopo l'elettrizzante e partecipatissimo tour estivo del 2022 - spiega una nota degli organizzatori - Cisco e la Bandabardò non potevano far altro che ripetere l'esperienza e regalare ai tantissimi fan una nuova occasione per divertirsi, ballare e fare tutti insieme una grande festa. Quello di venerdì sera sarà un concerto straripante di affetto ed energia, un'occasione imperdibile per cantare a squarciagola ogni canzone e duettare con gli artisti sul palco: un'intesa profonda che i fan di Cisco e Bandabardò conoscono molto bene e che dopo 25 anni di carriera e oltre 1600 live continua a sorprendere e a emozionare".

