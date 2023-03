Hit parade, impazza ancora Sanremo, Ultimo in vetta

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - E' ancora nel segno del festival di Sanremo la classifica settimanale degli album più venduti, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Al primo posto si conferma per la seconda settimana Ultimo con Alba, che entra direttamente in vetta anche nella chart dei vinili. Il cantautore romano, già disco d'oro, si rifà così del quarto posto ottenuto al festival. Seconda piazza per un altro protagonista a Sanremo, Lazza, che continua a far volare l'album Sirio (il più venduto del 2022), a quasi un anno dalla pubblicazione, Sul terzo gradino del podio, in risalita di una posizione rispetto a sette giorni fa, c'è il rapper Geolier con Il coraggio dei bambini.

Quarto posto per il vincitore della manifestazione condotta da Amadeus, Marco Mengoni con Materia (Pelle), in attesa del terzo capitolo del progetto discografico iniziato con Terra. Ancora aria di Ariston al quinto e sesto posto con Elodie e Ok. Respira, seguita da Tananai con Rave, Eclissi. E' passato da Sanremo, come ospite, anche Gué, settimo con Madreperla. Ottava posizione per Shiva con Milano Demons. Chiudono i Maneskin con Rush! e i Pinguini Tattici Nucleari con Fake News.

Tra i singoli, sette dei primi dieci brani in classifica, arrivano dalla selezione voluta da Amadeus. Sul podio i primi tre classificati, con Lazza che resta al vertice con Cenere, seguito da Mr. Rain con Supereroi e da Mengoni con Due Vite. Ma ci sono anche Madame (sesta), Tananai (settimo), Elodie (ottava) e Rosa Chemical (nono).

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti nella settimana dal 24 febbraio al 2 marzo 2023:

1) ALBA, ULTIMO (ULTIMO RECORDS-BELIEVE)

2) SIRIO, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

3) IL CORAGGIO DEI BAMBINI, GEOLIER (COLUMBIA-SONY MUSIC)

4) MATERIA (PELLE), MARCO MENGONI (EPIC-SONY MUSIC)

5) OK. RESPIRA, ELODIE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

6) RAVE, ECLISSI, TANANAI (CAPITOL-UNIVERSAL MUSIC)

7) MADREPERLA, GUÈ (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

8) MILANO DEMONS, SHIVA (MILANO OVEST/COLUMBIA-SONY MUSIC)

9) RUSH!, MÅNESKIN (EPIC-SONY MUSIC)

10) FAKE NEWS, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (COLUMBIA-SONY MUSIC)

Questa la classifica dei singoli:

1) CENERE, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) SUPEREROI, MR.RAIN (ATLANTIC/WM ITALY-WARNER MUSIC)

3) DUE VITE, MARCO MENGONI (EPIC-SONY MUSIC)

4) ORIGAMI ALL'ALBA, MATTEO PAOLILLO - ICARO, LOLLOFLOW & CLARA (MATTEO PAOLILLO - ICARO-ADA)

5) GELOSA, FINESSE FEAT. SHIVA, SFERA EBBASTA & GUÈ (EPIC-SONY MUSIC)

E questa, infine, quella dei vinili:

1) ALBA, ULTIMO (ULTIMO RECORDS-BELIEVE)

2) ASTROWORLD, TRAVIS SCOTT (EPIC/GRAND HUSTLE/CACTUS JACK-SONY MUSIC)

3) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WARNER MUSIC)

4) OK. RESPIRA, ELODIE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

5) RUSH!, MÅNESKIN (EPIC-SONY MUSIC). (ANSA).