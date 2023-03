Fedez, in questo periodo preferisco stare lontano dai social

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - "Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c'entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto". Con un post criptico, Fedez spiega il suo allontanamento dai social.

Il cantante dopo il festival di Sanremo - durante il quale è stato al centro delle polemiche prima per la foto strappata del viceministro Bignami, poi per il suo appello a Giorgia Meloni per la liberalizzazione delle droghe leggere e infine per il rapporto sessuale mimato e per il bacio con Rosa Chemical, è quasi completamente sparito dai radar. Non ha presenziato neppure alla presentazione di Lol 3.

Dopo il festival, al quale la moglie Chiara Ferragni era stata chiamata come co-conduttrice per la prima e l'ultima serata, si è parlato di una crisi coniugale, che Fedez sembra ora smentire. (ANSA).