Battisti, discografia completa in Audio Spaziale su Apple Music

La discografia digitale completa di Lucio Battisti è disponibile in streaming in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music, in occasione dell'80/o anniversario dalla sua nascita.

I suoi brani sono stati la colonna sonora di intere generazioni: dalla memorabile "Il mio canto libero" a "Sì, viaggiare", con le sue tipiche sonorità eteree e raffinate, fino all'intensa "Emozioni", sarà possibile rivivere i lavori senza tempo del cantautore con nuovi suoni grazie all'esperienza immersiva in Audio Spaziale su Apple Music.