Valentina Peleggi, dopo Lirico Cagliari il debutto negli Usa

(ANSA) - CAGLIARI, 02 MAR - E' la sua prima volta sul podio del Teatro Lirico e il suo debutto in Sardegna. Valentina Peleggi, apprezzata direttrice d'orchestra di origini fiorentine, è attesa a Cagliari per guidare - venerdì 3 e sabato 4 - l'orchestra nel quinto appuntamento con la stagione concertistica 2023.

Un programma che attraversa un arco di trent'anni anni e accosta due colonne della letteratura musicale, l'ouverture de Il flauto magico di Mozart, ispirata proprio a una sonata per pianoforte di Clementi, e la magnifica Settima Sinfonia di Beethoven con un'altra chicca, meno conosciuta al grande pubblico, la Seconda Sinfonia in Re maggiore di Muzio Clementi, tra i più grandi e prolifici compositori italiani.

Direttrice musicale della Richmond Symphony Orchestra in Virginia, negli Stati Uniti, un curriculum importante, studi a Londra dove si è diplomata, divide la sua attività tra lirica e concerti nei teatri soprattutto all'estero. "La Sinfonia che sarà eseguita ha in sé i toni e il pathos del preromanticismo e la leggerezza e il tocco elegante di Mozart", sottolinea Valentina Peleggi, che ha in agenda numerosi appuntamenti.

Dopo Il Barbiere di Siviglia a maggio negli Usa, la attende un importante debutto il 21 luglio a Chicago con la prestigiosa Chicago Symphony Orchestra. "Una grande emozione, è un passo prezioso per la mia storia professionale poter salire sul podio alla guida di una tra le più importanti orchestre del mondo - racconta all'ANSA Valentina Peleggi - eseguiremo un brano per grande orchestra e coro dal titolo 'Across the line of dreams', di una compositrice londinese contemporanea, Roxanna Panufnik.

Narra la storia di due donne, Harriet Tubman e Rani Lakshmi Bai.

E' un inno alla libertà - aggiuge. E' molto bello poter viaggiare, conoscere, confrontarmi con diverse realtà, scoprire ogni volta il diverso approccio delle orchestre dei vari paesi è sempre uno stimolo. Con quella del Lirico di Cagliari, professori d' orchestra sensibilissimi e raffinati, abbiamo provato ieri per la prima volta e guidare un' orchestra italiana, esprimersi nella propria lingua madre regala un maggiore piacere". (ANSA).