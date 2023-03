Mengoni, su tutte le piattaforme Let it be con The Kingdom Choir

Pubblicando a sorpresa sul suo canale TikTok un'anteprima del video realizzato in studio durante la registrazione del brano che in meno di 24 ore ha già raggiunto 1.5 milioni di view, Marco Mengoni ha annunciato l'uscita su tutte le piattaforme digitali di Let It Be, (https://shor.by/letitbe_MarcoMengonifeatthekingdomchoir), inno senza tempo dei Beatles con cui, insieme al coro internazionale The Kingdom Choir, ha trionfato nella serata delle cover al 73° Festival di Sanremo.

La voce di Mengoni, ricca di tutte le sue sfumature soul, ha trovato il perfetto incastro con le atmosfere gospel regalate da The Kingdom Choir - che da oltre 20 anni rappresenta un'eccellenza musicale nel Regno Unito e non solo - il tutto incastonato in un arrangiamento originale che ha visto convolta un'intera orchestra. Prosegue intanto anche il successo di Due vite (Epic Records Italy / Sony Music Italy), brano con cui Mengoni ha vinto il festival, già certificato disco di platino.

Per festeggiare questo momento e gli ultimi due anni incredibili, l'artista ha dato appuntamento al 15 luglio al Circo Massimo a Roma per un gran finale live, di cui sono stati venduti oltre 25mila biglietti solo nelle prime 24 ore. Una data eccezionale che chiude la sua prossima stagione live estiva nei principali stadi italiani di cui sono già sold out le date di Salerno (24 giugno), Bari (28 giugno), Bologna (1 luglio) e Milano (8 luglio). Il tour inizierà con la data zero in programma a Bibione (17 giugno) e toccherà anche le citta di Padova (20 giugno) e Torino (5 luglio).