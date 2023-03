Kiss annunciano ultime date del tour di addio, finale a New York

(ANSA) - NEW YORK, 02 MAR - Tutto finirà dove è iniziato. I Kiss hanno annunciato le ultime tappe del loro 'End of the Road Tour', che dal 29 ottobre porterà in giro per gli Stati Uniti la rock band. Il tour si concluderà nella città di New York con due date, l'1 e 2 dicembre, al Madison Square Garden. L'addio non poteva non essere nella Grande Mela, città dove Kiss si sono formati 50 anni fa. "Kiss sono nati a New York - hanno detto in una dichiarazione -. Sulla 23/a strada mezzo secolo fa. Sarà un privilegio e un onore finire il tour al Madison Square Garden, 10 isolati e 50 anni da dove abbiamo iniziato".

Attualmente la band è composta da Paul Stanley e Gene Simmons, membri originali, dal batterista Eric Singer e il chitarrista Tommy Thayer. Al suo attivo ha trenta dischi d'oro, quattordici di platino e tre multi-platino, per un totale di più di centotrenta milioni di copie vendute in tutto il mondo.

(ANSA).